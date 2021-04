Powiat myślenicki. Przedszkolaki i uczniowie sadzą drzewa. Tak świętują Światowy Dzień Ziemi

Z taka inicjatywą wyszła m.in. gmina Siepraw i Przedszkole Samorządowe w Sieprawiu.

Z kolei Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności świętuje nie jeden dzień, a cały tydzień, zainicjowała bowiem challenge „Hotelowy Tydzień Ziemi”, w ramach którego nominuje różne osoby i instytucje do posadzenia drzewa, organizowania akcji sprzątania swojego najbliższego otoczenia w mieście lub na wsi, a także do promowania idei „Zero waste”. W ramach tego ostatniego zachęcają do nie wyrzucania a ponownego wykorzystywania przedmiotów jednorazowych albo lekko uszkodzonych (im za przykład posłużył kubek. Sami oczywiście też podjęli to wyzwanie i wykonali każde z zadań. A następne czekają już w kolejce.