Powiat myślenicki. Seniorzy z indeksami, od października także w gminie Raciechowice

Słuchaczem Raciechowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba po ukończeniu 50 roku życia. Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, a zapisywać można się nie tylko osobiście na miejscu, ale również telefonicznie. Do tej pory zrobiło to ok. 30 osób.

W regulaminie zapisaliśmy, że zapisy trwają do 30 września, ale jeśli ktoś zgłosi się w październiku też będzie mógł dołączyć do grona słuchaczy – mówi Anna Wieciech-Szymoniak, dyrektor GOKiS w Raciechowicach.

Zaczynamy skromnie, bo od zajęć sportowych zumba family, w których razem z seniorami będą mogły brać udział np. wnuczęta oraz zajęć artystycznych. W planie mamy też wykłady, na które raz w miesiącu będziemy jeździć do Krakowa, na uczelnię - dodaje.

W październiku ma się odbyć spotkanie organizacyjne dla słuchaczy, a po nim inauguracja roku akademickiego. Opłata semestralna będzie wynosiła 50 zł od słuchacza. Słuchacze UTW w Myślenicach zainaugurują go 4 października, podobnie będzie w Dobczycach. W Myślenicach będzie to już dwunasty rok działalności UTW. Słuchacze zbiorą o się o godz. 17 w auli I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, a wykład wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Gadacz. W Dobczycach inaugurację zaplanowano dokładnie o tej samej porze. Tam z wykładem przyjedzie prof. Wiesław Władyka. UTW działa także w gminie Pcim. Zajęcia już się odbywają od września.