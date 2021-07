Powiat myślenicki. Sieprawscy ósmoklasiści najlepsi

Najniższe średnie wyniki odnotowano za to w gminie Raciechowice, bo odpowiednio: 58 proc. z języka polskiego, 39 proc. z matematyki i 50 proc. z języka angielskiego.

Druga najwyższa średnia z j. polskiego to 66 proc. uzyskane przez uczniów w gminie Dobczyce (obszar wiejski) i ex aequo gminy Myślenice (miasto), trzecia zaś, czyli 64 proc. to wynik gminy Sułkowice (miasto).

Z matematyki na podium ze średnią 58 proc. znalazła się jeszcze gmina Dobczyce (teren wiejski), a za nią gmina Myślenice (miasto) ze swoim 57-procentowym wynikiem.

Z kolei z języka angielskiego za gminą Siepraw uplasowały się gmina Myślenice – 73 proc. oraz gmina Dobczyce (obszar wiejski) i gmina Pcim z takim samym średnim wynikiem, czyli 72 proc.