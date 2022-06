Powiat myślenicki. Strażacy pomaganie mają we krwi. Pewnie dlatego tak wielu jest wśród nich krwiodawców

Ponad stu strażaków honorowo oddających krew otrzymało niedawno za to odznaczenia. Trudno byłoby znaleźć wśród nich jednego, który by robił to właśnie dla tej odznaki. Ich motywacja jest tak samo szlachetna co, zdaniem strażaków, prosta, wręcz oczywista: pomóc. Zawsze przecież jest ktoś kto krwi potrzebuje, a nie da się jej wyprodukować, może ją dać tylko drugi człowiek.

Wie o tym każdy z nas, a jednak nie każdy zostaje honorowym krwiodawcą. Tak się jednak składa, że w powiecie myślenickim jest ich naprawdę wielu. To właśnie strażacy są tej idei licznie oddani, a zaczęło się od jednego z nich – śp. Andrzeja Burzawy.

To właśnie on zwrócił się w 2001 roku po raz pierwszy do strażaków z propozycją zorganizowania akcji krwiodawstwa i oddania krwi jako dar dla dzieci poszkodowanych w wypadkach.

Na odpowiedź nie musiał długo czekać, co więcej oddawanie krwi szybko weszło strażakom i ich bliskim… w krew.

Tak właśnie w 2002 roku narodził się Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi. I działa do dziś przy Zarządzie Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myślenicach, a po śmierci swojego założyciela przyjął jego imię.