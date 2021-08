Powiat myślenicki. Szczepią w weekendy, wieczorami, w plenerze, ale zaszczepionych ciągle jest mało

W niedzielę w Raciechowicach odbędą się dożynki i piknik, który będzie trwał do późnych godzin popołudniowych. Będą rozdawane ulotki informacyjne i gadżety promujące szczepienia, jednak nie będą prowadzone na miejscu szczepienia.

W centrum Raciechowice mamy dwa punkty szczepień, które mimo iż są dostępne, to mówiąc najoględniej, kolejki się do nich nie ustawiają. Ja sam zaszczepiłem się już dawno i promuję szczepienia, ale przekonać nieprzekonanych jest bardzo trudno. Podczas naszego niedzielnego pikniku będzie też stoisko Narodowego Spisu Powszechnego i, z tego co już słyszę, jest sporo chętnych, którzy będą się chcieli wtedy spisać. Udział w spisie jest jednak obowiązkowy, a szczepienia obowiązkowe nie są. Może warto by to zmienić?