Powiat myślenicki. Szkoły przynajmniej na razie nie "urosną", ale czeka je lifting

Mniejsze remonty będą miały miejsce w czterech szkołach. To m.in. uzupełnienie ubytków elewacji budynku I LO przy ulicy Jagiellońskiej 8 i wymiana nawierzchni siłowni zewnętrznej przy tej szkole, remont ogrodzenia budynku ZSZiO przy ulicy 1 Maja w Sułkowicach i częściowy remont elewacji tego budynku oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. Ta ostatnia jest z tych wszystkich najkosztowniejsza, bo pierwszy etap prac będzie kosztował ok. 170 tys. zł (a na ferie planowany jest etap II). Jak mówi dyrektor tej szkoły Bogusław Lichoń, to pierwszy tak szeroko zakrojony remont tej instalacji od czasu, kiedy szkoła powstała, czyli od prawie 60 lat.

Największe przedsięwzięcia czekające na realizację na polu oświaty to rozbudowa dwóch myślenickich szkół: I LO i Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych.