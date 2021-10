Powiat myślenicki. Tak wygląda Wierzbanowska Góra w jesiennych barwach [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Jesienny weekend to dobra okazja, aby wybrać się na Wierzbanowską Górę (770 m n.p.m.). To jeden ze szczytów Beskidu Myślenickiego (i szerzej Beskidu Wyspowego). Spośród innych stosunkowo mało popularny i niepozorny, ale to właśnie tam a nie gdzie indziej na wędrowców czeka niespodzianka. Jest nią Wierzbanowska Chatka.