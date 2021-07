Powiat myślenicki. W czwartek popołudniu i wieczorem możliwe burze z gradem

NOWE Siatkówka. Memoriał Huberta Wagnera. W Tauron Arenie kibice siatkówki wracają na trybuny

- Półtora roku czekaliśmy na kibiców. I to jest chyba dla mnie najważniejsze: że po tylu miesiącach wracają na trybuny - mówi Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, przed 18. Memoriałem Huberta Jerzego Wagnera. W turnieju, który od piątku do niedzieli (9-11 lipca) odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie, wystąpią reprezentacje Egiptu, Norwegii, Azerbejdżanu, no i rzecz jasna Polacy, w przyszłym tygodniu wylatujący do Tokio po medal igrzysk olimpijskich.