Powiat myślenicki. W klastrze siła: dziewięć gmin chce wspólnie inwestować w odnawialne źródła energii

Liderem klastra jest gmina Myślenice, i to od niej wyszedł pomysł na jego założenie.

Główną korzyścią powstania klastra energii jest ekologiczna i tania produkcja energii z odnawialnych źródeł energii, ograniczenie kosztów jej dystrybucji i lepsze zarządzanie energią

– mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz gminy Myślenice.

Koordynatorem działań klastra jest zaś firma Doeko Group, która koordynuje pracą kilkudziesięciu innych klastrów na terenie całego kraju. Ten jest jednym z większych, co jak mówił nam Jakub Maceja, wiceprezes zarządu Doeko Group, jest zaletą, bowiem więcej gmin to większy obszar do tego, aby go zagospodarować pod kątem inwestycyjnym i pomóc zaspokoić potrzeby energetyczne poszczególnych jego beneficjentów, a tymi mają być nie tylko same jednostki samorządu terytorialnego. Wymierne korzyści z tytułu wzrostu samowystarczalności energetycznej mają odczuć także mieszkańcy przedsiębiorcy.