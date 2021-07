Powiat myślenicki "w ogonie" szczepień. Co trzeci mieszkaniec zaszczepiony, a w niektórych gminach tylko co czwarty

FLESZ - Wylatujesz na wakacje? To musisz wiedzieć

W gminie Wielka Wieś w powiecie krakowskim w pełni zaszczepionych jest już 47,9 proc. mieszkańców. Na drugim „biegunie” w tym powiecie jest gmina Słomniki, gdzie takich osób jest 36,3 proc., ale ten najgorszy w powiecie krakowskim wynik jest i tak lepszy od najlepszego w powiecie myślenickim wyniku gminy Sułkowice – 35,7 proc.

Wyniki podobne do wyniku Sułkowic, Myślenic (35,5 proc.), Sieprawia (34,5 proc.) i Dobczyc (33,2 proc.), czyli gmin przodujących w powiecie myślenickim, mają najsłabiej „wyszczepione” gminy w powiatach wielickim, proszowickim i miechowskim.

Tylko w powiecie myślenickim są jeszcze gminy, gdzie zaszczepionych (w pełni) nie zostało nawet 30 proc. mieszkańców. Najbliżej tego jest gmina Wiśniowa (29,1 proc.), najdalej Lubień z wynikiem 27,4 proc.

Tymczasem do osiągnięcia odporności zbiorowej potrzeba co najmniej 60 proc.