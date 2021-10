Powiat myślenicki. W pełni zaszczepionych przybywa bardzo powoli Katarzyna Hołuj

Arkadiusz Wojtasiewicz/Polskapress

Przez ostatni miesiąc odsetek mieszkańców zaszczepionych w pełni przeciwko Covid-19 wzrósł w zależności do gminy od 1 do 2 procent. W zestawieniu małych (do 30 tys. mieszkańców) gmin z regionu krakowskiego (nie z całej Małopolski) gminy powiatu myślenickiego wypadają pod tym względem bardzo słabo. Najlepiej wszczepiona gmina Sułkowice zajmuje w nim dopiero 22 miejsce, a trzy inne: Pcim, Wiśniowa i Raciechowice zajmują trzy ostatnie miejsca w zestawieniu obejmującym 34 gmin.