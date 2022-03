Powiat myślenicki zachęca do badań profilaktycznych. Kto i jakie może wykonać za darmo?

FLESZ - Depresja - co warto o niej wiedzieć? Rozmowa z Cezarym Skórą

Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy będzie w tym roku realizowany po raz drugi. Powiat dysponuje pulą 140 miejsc, z których skorzystać mogą kobiety od 50 roku życia i mężczyźni od 40 roku życia nie obarczeni czynnikami ryzyka takimi jak np. podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, otyłość lub nadwaga, palenia tytoniu lub młodsi (odpowiednio od 40 i 30 roku życia), jeżeli takie czynniki ryzyka ich dotyczą. Jak zaznacza dr Małgorzata Bajer, kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach, nie mogą być to osoby już objęte opieką poradni specjalistycznej (w tym wypadku kardiologicznej lub diabetologicznej).

Podstawowy zakres badań obejmuje pakiet badań, wywiad oraz poradę edukacyjną.

Ci, u których na podstawie tych badań i pomiarów zostanie stwierdzone zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, będą mieli wykonane USG tętnic szyjnych i (lub) echo serca. Dalszym etapem, uzależnionym od wyników będzie kierowanie do poradni specjalistycznych.

W ubiegłorocznym pilotażu tego programu wzięło udział 89 osób. Spośród przebadanych 22 osoby skierowano do poradni cukrzycowej i 22 osoby do poradni kardiologicznej.