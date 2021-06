Powiat myślenicki. Zapowiedział, że targnie się na życie. Policjanci w porę go odnaleźli

67-latek był pod wpływem alkoholu, kiedy po domowej awanturze zabrał sznur i udał się do lasu.

Po zgłoszeniu tego faktu policji, funkcjonariusze pełniący w pobliżu służbę zostali od razu skierowani do poszukiwań. Najszybciej na miejscu pojawił się patrol składający się z dzielnicowego i policjanta ogniwa patrolowo-interwencyjnego.

Sprawdzając okoliczny las, po kilkunastu minutach, w odległości około jednego kilometra od domu zgłaszającej, zauważyli mężczyznę. Kiedy podeszli do niego bliżej okazało się, że trzyma w ręce sznur

- informuje mł. asp. Dawid Wietrzyk, rzecznik KPP w Myślenicach.

Potwierdziło się, że to 67-latek, którego zniknięcie zaniepokoiło rodzinę.

Po namowie policjantów powrócił wraz z nimi do domu, gdzie do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego policjanci zatroszczyli się o przeżywającego trudne chwile mężczyznę. Służby medyczne przetransportowały 67-latka na obserwację do szpitala