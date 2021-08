Powiat myślenicki. Zaszczepionych ciągle za mało. Będą szczepić podczas dożynek w Raciechowicach

O godz. 13 na placu obok pomnika Św. Floriana w Raciechowicach rozpocznie się piknik, który będzie trwał do późnych godzin popołudniowych. Będzie można wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, ale też zaszczepić się przeciwko Covid-19. Będzie to można zrobić bez wcześniejszej rejestracji.

To oferta dla mieszkańców gminy Raciechowice, ale nie tylko.

W tej gminie w pełni zaszczepionych jest obecnie 36,6 proc. ogółu mieszkańców. Najwięcej z grup 40-59 lat oraz 20-39 lat, najmniej wśród dzieci i seniorów.

Raciechowice jest jedną z trzech gmin w powiecie myślenickim, gdzie odsetek w pełni zaszczepionych jest najmniejszy.

Gorzej pod tym względem jest tylko w gminach Wiśniowa (36 proc.) i Lubień (35,1 proc.).

Jeszcze dwa miesiące temu, najgorszy wynik miała gmina Pcim (16,8 proc.), ale od tego czasu podwoiła ten wynik i teraz z wynikiem 38,9 proc. zajmuje piąte miejsce w powiecie.

Mobilizację mieszkańców gminy Pcim w ostatnim czasie widać też we wskaźniku, który podaje rządowa strona internetowa dotycząca szczepień. Otóż przyrost w pełni zaszczepionych w gminie Pcim od 1 sierpnia wynosi 2,58 i jest to drugim najwyższym w powiecie po gminie Sułkowice, gdzie wnosi 3,03.

Najsłabiej jest za to w gminie Raciechowice, gdzie przyrost wynosi jedynie 1,62.