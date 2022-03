Powiat myślenicki. Zawodowi rodzice zastępczy otrzymają podwyżki

W 2019 roku w powiecie myślenickim działało 21 rodzin zastępczych, w tym: 8 spokrewnionych, 10 niezawodowych i 3 zawodowe. W ubiegłym roku było ich już tylko 12, w tym 5 spokrewnionych, 6 niezawodowych i 1 zawodowa.

W tych dwóch latach (2019-21) rozwiązało się dwukrotnie więcej rodzin zastępczych niż powstało nowych. Ten rok zaczął się dobrze, bo powstały dwie nowe rodziny niezawodowe.

Problemem pozostaje jednak za mała w stosunku do potrzeb liczba rodzin zawodowych. Od 2020 roku w powiecie funkcjonuje tylko jedna. Jeśli chodzi o pogotowie rodzinne, które jest jedną z form zawodowej rodziny zastępczej, to nie ma obecnie ani jednego.

Nie jest to praca łatwa, a przy tym nie najlepiej wynagradzana. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie dla takiej rodziny nie może być niższe niż 2000 zł brutto, ale Rada Powiatu może w drodze uchwały je podnieść. W 2016 podniosła je o 200 zł i do teraz wynosi 2200 zł, ale już wkrótce ma się to zmienić, bo na ostatniej sesji radni jednogłośnie zgodzili się na podniesienie do 3000 zł (zbliżając je tym samym do wysokości pensji minimalnej).