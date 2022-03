Powiat myślenicki. Znów jest okazja, aby zadać pytanie o S7

Mieszkańcy, którzy chcieliby zadać pytanie lub zgłosić uwagę mogą to zrobić, wysyłając wiadomość na adres mailowy: [email protected] do godz. 11 we wtorek (8 marca).

Niedawno dyrektor Pałasiński gościł na sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.

O tym, jakie pytania (i odpowiedzi) tam padły pisaliśmy tutaj: