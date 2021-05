Powiat myślenicki. Znów można przyjść do punktu po darmową poradę prawną

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego otwiera swe podwoje 29 maja. Co zobaczymy na jego scenie?

„Pinokio” na Dzień Dziecka, muzyczne przedstawienie na podstawie tekstów Edwarda Stachury „Po co jest noc” oraz „Bracia Karamazow” Dostojewskiego - to tytuły, którymi Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie rozpocznie powrót do grania.