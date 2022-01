Powiat myślenicki. Zwolnij albo płać. I to słono. Sypią się mandaty za zbyt szybka jazdę

Mandat 1000 zł i 8 punktów karnych to kara dla kierowcy - 29-latka z powiatu tatrzańskiego, który jechał zakopianką 149 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 100 km/h.

Dwa razy tyle, czyli 2000 zł zapłacił Ukrainiec, który w Skomielnej Białej rozpędził się do 189 km/h przekraczając tym samym dozwoloną prędkość o 69 km/h.

Z kolei portfel 29-latka z Dąbia w gm. Raciechowice uszczupli się o 1500 zł.

To kara za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 56 km/h.

I to nie wszystko, bo w związku z tym, że przekroczenie było większe niż 50 km/h policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.

Dodatkowo otrzymał 10 punktów karnych.

Nie ma taryfy ulgowej dla piratów drogowych, a zmiany w Ustawie o ruchu drogowym jasno mówią o surowych restrykcjach wobec kierowców lekceważących obowiązujące przepisy. Pośpiech do pracy, do dentysty czy na zakupy. Czy to Cię tłumaczy, kiedy w grę wchodzi zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka?