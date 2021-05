Powiat proszowicki. Będzie remont zdewastowanego fragmentu Szlaku Kościuszkowskiego

Oszczędności pochodzą z przetargu na modernizację drogi Niegardów – Zielenice. Wybrany wykonawca – spółka Prodim - podjął się remontu liczącego 1250 m odcinka (od remizy w Piotrkowicach Wielkich w stronę Łętkowic) za kwotę 1,07 mln zł. To o 332 tys. zł mniej, niż zakładał kosztorys inwestora. W tej sytuacji zaoszczędzoną kwotę można było „przesunąć” na modernizację kolejnego odcinka tzw. Szlaku Kościuszkowskiego między Radziemicami a Wrocimowicami.

To dobra wiadomość dla kierowców bo droga, stanowiąca połączenie z powiatem miechowskim, znajduje się miejscami w opłakanym stanie. Na niektórych fragmentach ze względu na przełomy trudno ją nawet określić jako przejezdną. Do przebudowy wytypowano najgorszy fragment, czyli około 400 m między Przemęczanami a Przemęczankami. Aby ogłosić przetarg na przebudowę zniszczonego fragmentu do zaoszczędzonej kwoty powiat zamierza dołożyć jeszcze 73 tys. zł. Kosztorys w tym wypadku wynosi bowiem blisko 406 tys. zł.