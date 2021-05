Powiat proszowicki. Dzieci z rodzin zastępczych otrzymały sprzęt do nauki

FLESZ - Brak ruchu to cięższy przebieg COVID-19

- Nie otrzymali laptopów na własność, tylko zostały im przekazane w formie użyczenia na czas trwania nauki. Gdy dziecko opuści pieczę zastępczą, wówczas sprzęt musi zostać zwrócony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poinformowała Marzena Leja–Kwiecień, dyrektorka proszowickiego PCPR-u.

Nie grozi im siedzenie przed komputerem

Wśród uczniów, którym przenośny komputer został przekazany jest 9-letni Teodor Magnes z Proszowic. Do tej pory chłopiec korzystał z komputerów swoich kuzynów. - Bardzo się cieszy z laptopa i świetnie sobie radzi z jego obsługą. Nie ma też problemu, jaki pojawia się w innych miejscach, z dostępem do internetu - mówi Weronika Krzyk, babcia Teodora. Mówi, że wnuk przerósł ją też w obsłudze telefonu komórkowego i on jej udziela wskazówek, gdy ma jakiś problem.

Pani Weronika nie martwi się, że komputer zdominuje życie chłopca i tylko przed nim będzie spędzał czas. - Teodor jest pasjonatem piłki nożnej i w miejscowym klubie trenuje w drużynie juniorów - dodaje babcia 9-latka.