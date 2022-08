Powiat proszowicki. Mieli Pegeery, dostaną dotacje

Powiat proszowicki: dach i dojazd do szkoły

Największa kwota przypadła powiatowi proszowickiemu, który otrzyma 5 mln złotych na prace modernizacyjne Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych oraz jego otoczenia. Zmieni się przede wszystkim dojazd do obiektu, który od pół wieku, podobnie jak przyszkolny parking i plac manewrowy, jest wyłożony betonową trylinką.

- Ten dojazd to ważny element wizerunku szkoły i mamy nadzieję, że wreszcie uda nam się go zrewitalizować. Uczniowie i nauczyciele będą mogli do szkoły dojechać w sposób komfortowy – zapowiada starosta Krystian Hytroś.

To jeszcze nie wszystko, bo w ramach dotacji przebudowany będzie szkolny dach. Jego obecna konstrukcja powoduje, że woda jest odprowadzana środkiem. To zaś sprawia, że woda zalega na łączeniach i dochodzi do przemakania stropu. Po przebudowie dachu na jednospadowy problem powinien zniknąć. W ramach prac wewnątrz szkoły planowane są natomaist remonty sal lekcyjnych, sanitariatów i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.