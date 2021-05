Powiat proszowicki. Na co chcą wydać pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

FLESZ - Lekarze i NFZ będą dzwonić i zachęcać do szczepień

Kilka z 41 zadań, na które można głosować w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, zostało zgłoszonych przez osoby i instytucje działające na terenie powiatu i głównie (choć nie tylko) z myślą o jego mieszkańcach.

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, po powrocie do swojej przebudowywanej siedziby, chciałoby zorganizować cykl sześciu koncertów edukacyjnych pod hasłem „Muzyka i Światła”. Wykonawcami będą pianistki Anna Łakomy i Gabriela Lasota. - Koncerty połączone będą z pokazem świetlnym, starannie wyreżyserowanym do muzyki wykonywanej na żywo – zapowiadają pomysłodawcy. Wartość projektu to 69 tys. zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Proszowicach jak co roku walczy o środki na organizację zajęć nauki pływania na proszowickim basenie. Oferta jest skierowana głównie do młodych osób z powiatu proszowickiego i ościennych. Zajęcia będą się odbywać w grupach ze względu na zróżnicowane umiejętności uczestników. Wartość projektu to 150 tys. zł.