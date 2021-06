Powiat proszowicki. Rolnicy liczą straty po ulewie i gradobiciu

- Byłem niemal w każdej miejscowości i na podstawie obserwacji mogę powiedzieć, że jest tragicznie. Skala zniszczeń jest ogromna. Wiele upraw jest do likwidacji. Przy tych temperaturach, jakie są, to, czego nie załatwił grad, załatwią choroby grzybowe. Nie ma możliwości, żeby odbudować plantacje cebuli, bobu, czy nawet buraków

Rolnicy skarżą się, że pogoda w ostatnich latach staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, a skutki nawałnic coraz groźniejsze. -

Kupisz materiał siewny, sadzonki, nawozy, opryski. Wrzucisz pieniądze w uprawę, a przyjdzie jedna nawałnica i zabierze wszystko -

mówią.

Dodatkowym problemem, na jaki zwracają uwagę, to ograniczone możliwości ubezpieczenia upraw. Teoretycznie są one dostępne i to nawet z dopłatami z budżetu państwa. W praktyce dla większości rolników są nieosiągalne. Liczbę tych, którzy ubezpieczają uprawy, szacuje się na dwa procent.