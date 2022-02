Powiat proszowicki. Szokujące szczegóły wypadku w Szczytnikach. Kierowca był nietrzeźwy, pasażerowie kłamali

W niedzielę około godz. 3 nad ranem kierowca volkswagena passata, jadąc od Proszowic w kierunku Pałecznicy, nie dostosował prędkości do panujących warunków (było ślisko), na łuku drogi w lewo wypadł z jezdni, następnie zjechał na pole orne, gdzie pojazd się przewrócił. Gdy na miejsce dotarły służby ratownicze, zastały w polu przewrócony pojazd, a w nim trzy osoby. Utrzymywały one jednak, że jechali w czwórkę, a kierowca samochodu oddalił się z miejsca zdarzenia. Zarządzono jego poszukiwania, ale okazały się one nieskuteczne.

Jak się jednak okazało, poszukiwania były niepotrzebne. Po dokładniejszym przesłuchaniu uczestnicy wypadku przyznali, że samochodem podróżowali w trójkę. Próba wprowadzenia w błąd interweniujących policjantów była natomiast spowodowana faktem, że 21-letni mężczyzna z powiatu bocheńskiego, który faktycznie prowadził samochód, znajdował się w stanie nietrzeźwym. Badanie wykazało obecność w jego krwi ponad 1 promila alkoholu.