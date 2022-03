Powiat proszowicki. Trawy na nieużytkach już płoną

Tylko w poniedziałek strażacy sześciokrotnie wyjeżdżali do pożarów traw. Paliło się Ostrowie, Bobinie, Wroninie (dwa razy) i Glewcu (dwa razy). Ogień obejmował z reguły po kilka arów powierzchni. We wtorek wieczorem paliło się z kolei w rejonie ulicy Nękanowice w Nowym Brzesku.

Państwowa Straż Pożarna przypomina tymczasem, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym: ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.