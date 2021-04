Powiat proszowicki. Trzy inwestycje z dotacjami. Będzie przebudowa ulicy Krakowskiej

Największa z dofinansowanych inwestycji to przebudowa ulicy Krakowskiej w Proszowicach na liczącym 1,6 km odcinku między wjazdem na Rynek a skrzyżowaniem z obwodnicą miasta. Wartość zadania to 3,4 mln zł, z czego dotacja pokryje 2 mln. Inwestycja ma być zrealizowana do marca przyszłego roku. W ramach przygotowań trwa tam w tej chwili przebudowa kanalizacji.

Dofinansowanie otrzyma też gmina Nowe Brzesko na modernizację liczącego 420 m odcinka ulicy Wesołej. Wartość prac to niespełna 1,3 mln zł, a wysokość dotacji wynosi 885 rys. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2022 roku.

Gmina Koniusza otrzyma z kolei 1,1 mln zł na remont odcinka drogi z Biórkowa Wielkiego do Zielonej o długości 1,1 km. Wartość inwestycji, która ma się zakończyć do listopada to 1,8 mln zł.