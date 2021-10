Powiat wielicki. Alarm w Kłaju i Targowisku. Skażenie wody bakteriami coli. Problem dotyczy 4000 osób Jolanta Białek

Do Kłaja przyjechały już z Krakowa dwa beczkowozy z wodą pitną (zdjęcie ilustracyjne) fot. archiwum

Woda płynąca do mieszkańców całego Kłaja oraz części Targowiska z Wodociągu Publicznego Szarów 2, jest niezdatna do spożycia. Wykryto w niej bakterie z grupy coli. Alarm obejmuje obszar zamieszkany przez ok. 4000 osób. Woda do mieszkańców jest dostarczana obecnie beczkowozami, ściągniętymi z Krakowa.