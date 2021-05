Powiat wielicki. Droga przez Książnice stała się groźnym skrótem do A4. Mieszkańcy walczą o bezpieczeństwo

Odkąd w 2009 roku otwarto zjazd na autostradę w Targowisku, ruch na drodze przez Książnice gwałtownie wzrósł. Jednocześnie od tego czasu, a więc przez 12 lat, zarządca drogi nie zrobił nic, by trasę na tym odcinku - ok. 1000 m - do tego ruchu przystosować (natomiast trasa powiatowa przez Łężkowice została poszerzona i zaopatrzona w chodnik).

Jak mówi nam sołtys Książnic, Władysław Kowalski, na książnickim odcinku drogi, łączącej DW 967 i A4 bardzo często dochodzi do wypadków: samochody jadące z nadmierną prędkością wypadają z jezdni i lądują w rowie oraz na przydrożnych barierach lub ogrodzeniach prywatnych posesji.