Powiat wielicki. Powrót do szkół. Zamknięte świetlice w Wieliczce. Maseczki w części podstawówek w Niepołomicach

9277 – tylu w sumie uczniów rozpocznie 1 września nowy rok szkolny w podstawówkach (samorządowych i niepublicznych) w gminie Wieliczka. Rodzice, którzy w jednej chwili stanęli przed wyzwaniem zorganizowania opieki dzieciom w czasie, gdy normalnie przebywały one w szkolnych świetlicach, licznie interweniowali w tej sprawie i u dyrektorów podstawówek, i w wielickim magistracie. Jednak wszystko wskazuje na to, że bez efektu.

- Na razie świetlice pozostaną zamknięte we wszystkich szkołach. Nie dlatego, że tego chcemy, ale dlatego że otwarcie świetlic, w których siłą rzeczy dochodziłoby do „mieszania się” dzieci z różnych klas, byłoby sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa. W naszej gminie sytuacja epidemiologiczna nie jest dobra, liczba chorych na Covid-19 wciąż rośnie. A wystarczy jeden uczeń czy nauczyciel z podejrzeniem koronawirusa, by na kwarantannę trafiła nie tylko cała szkoła, ale także rodziny uczniów. Musimy zrobić wszystko, by zminimalizować możliwość takiego scenariusza – powiedział nam w czwartek burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, po naradzie z dyrektorami wszystkich gminnych placówek oświatowych.

Zamknięcie pokoi nauczycielskich i sanitariatów, brak możliwości wejścia rodziców na teren szkoły, organizowanie przerw w lekcjach w różnym czasie (według uznania nauczyciela), zalecenie dla uczniów i nauczycieli noszenia maseczek lub przyłbic podczas przebywania na szkolnym korytarzu – także takie reguły będą obowiązywać w placówkach oświatowych w gminie Wieliczka od 1 września.