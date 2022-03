Powiat wielicki przekaże ponad 400 tys. zł na renowację zabytków. To dotacje na prace w czterech obiektach

Dotacje z Powiatowego Programu Ochrony Zabytków rozdano już po raz siódmy, a przeznaczona na to tym razem pula jest najwyższa w historii tego projektu (w minionych latach były to kwoty rzędu 200-300 tys. zł). Takie wsparcie na 2022 roku przyznano wszystkim podmiotom, które o to wnioskowały.

Największą kwotę – 198,1 tys. zł – otrzyma klasztor benedyktynek w Staniątkach na remont dachu budynku tzw. starej szkoły.

Pochodzący z XVIII-XIX wieku obiekt, w którym znajdują się obecnie pokoje gościnne, jest w coraz gorszej kondycji, a jego dach jest w stanie wręcz katastrofalnym. Dzięki dotacji możliwe będzie rozpoczęcie prac w ramach „doraźnych robót zabezpieczających „Starą szkołę” przed postępującą degradacją”.

Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie przyznano 100 tys. zł – na konserwację fragmentów wewnętrznych tynków oraz detali dekoratorskich na elewacji Starej Synagogi w Wieliczce (ul. Wiejska 7).