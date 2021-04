Powiat wielicki. Są miliony na siedem inwestycji drogowych, w tym na przebudowę ulicy Reformackiej w Wieliczce oraz trasy przez Grabówki

Najkosztowniejsze i jednocześnie najbardziej wyczekiwane roboty zaplanowano w gminie Wieliczka. Miasto przebuduje – do połowy 2023 roku – ponad 500 m ulicy Reformackiej, natomiast powiat zmodernizuje – do 2023 roku – drogę przez Grabówki, na całej długości: od ulicy Jedynaka w Wieliczce do skrzyżowania z drogą Zbydniowice - Siercza w Grabówkach.

Ulica Reformacka, stanowiąca łącznik centrum Wieliczki (ulice Narutowicza/Piłsudskiego/Kosiby) z drogą krajową 94, jest wąska (w najszerszych miejscach ma najwyżej 3,5 m), kręta i pozbawiona chodnika, a ponadto bardzo gęsto zabudowana. Na wykonanie jej przebudowy Wieliczka pozyskała z FDS prawie 2 mln zł.

Modernizacja ulicy Reformackiej będzie gruntowna, łącznie z poszerzeniem jezdni, wykonaniem chodnika (po jednej stronie drogi) i przebudową skrzyżowań z innymi traktami, m.in. z ulicą Siemiradzkiego. Całkowita wartość inwestycji sięgnie 4 mln zł złotych.

Na o wiele więcej, bo 13 mln zł wyliczono natomiast koszty przebudowy trasy przez Grabówki. Z pomocą dotacji (6,7 mln zł) wykonany zostanie tam m.in. wyczekiwany chodnik oraz poszerzenie jezdni.