Powiat wielicki. Strażacy z gminy Biskupice ruszyli z pomocą do Nowej Białej. "Ogrom ludzkiego dramatu przerasta największych twardzieli" Jolanta Białek

Ponad 20 strażaków z trzech jednostek OSP w gminie Biskupice: z Bodzanowa, Łazan i Trąbek wyjechało w poniedziałek o świcie (21 czerwca) do wsi Nowa Biała (powiat nowotarski), by pomagać przy usuwaniu skutków sobotniego pożaru, który zniszczył ok. 50 zabudowań, 25 domów i ponad 20 budynków gospodarczych. Strażacy z gminy Biskupice pracowali m.in. przy rozbiórce spalonych dachów budynków oraz porządkowaniu zabudowań gospodarczych.