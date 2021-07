Powiaty miechowski i proszowicki. W weekend królują szczepienia. Punkty będą w: Gołczy, Konaszówce, Mianocicach, Konaszówce, Proszowicach

https://docs.google.com/document/d/1eoqZb3Iuiz98ni2L0gYUvOqnXg2uJ83sNwr3ZFKEcJs/edit#

SOBOTA

Mianocice (gm. Książ Wielki)

Szczepienia i potrawy. Piknik rodzinny promujący szczepienia przeciwko COVID-19 (zdj. poglądowe). Będzie można zaszczepić się preparatami: jednodawkowym firmy Johnson&Johnson albo dwudawkowym firmy Pfizer. Piknik organizuje mianocickie Koło Gospodyń Wiejskich, które urządzi też degustacje regionalnych potraw, godz. 14-18, świetlica i teren przy budynku.

Nowe Brzesko

Stulecie na sportowo. Piknik rodzinny z okazji 100-lecia LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko. W programie m.in. prezentacja wozu strażackiego przez OSP Śmiłowice. Będzie można wylicytować koszulkę z autografem Kuby Błaszczykowskiego oraz piłke z podpisami zawodników Wisły-Kraków. W programie także mecze: Akademii Piłkarskiej Nadwiślanka Nowe Brzesko, rodziców oraz gwiazd: będą grać byli zawodnicy, działacze, kibice Nadwiślanki, godz. 13-19, boisko LKS-u Nadwiślanka Nowe Brzesko.

Proszowice

Szczepienia i kopciuchy. Dzień Zdrowia podczas którego którego będzie można zaszczepić się bez rejestracji jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson w Powszechnym Puncie Szczepień. W programie Dnia Zdrowia są też dwa spotkania informacyjno-edukacyjne o godz.: 16 oraz o 17.30 w sprawie programu wymiany starych kotłów na niskoemisyjne piece. Osoby, które przebyły COVID-19 będą mogły zapisać się na bezpłatną rehabilitację, a seniorzy otrzymają pakiety w ramach kampanii „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia”. Będzie też punkt informacyjny Super Indukcyjnej Stymulacji. To innowacyjna technologia działająca przeciwbólowo i regeneracyjnie. Osoby które nie zdążyły się spisać będą mieć okazję to zrobić w Mobilnym Punkcie Spisowym. Będzie wiele atrakcji dla dzieci, m.in. zabawy z piłką nożną poprowadzą piłkarze ze Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Proszowianka. Dzień Zdrowia rozpocznie się o godz. 16. Zostanie zorganizowany przy ul. Parkowej 10 na terenie boiska bocznego przy basenie.

NIEDZIELA

Gołcza

Szczepienia w Centrum. Akcja szczepień przeciw COVID-19 jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Punkt szczepień będzie funkcjonował w godz. 10.30-14 w budynku Centrum Kultury.