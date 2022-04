Powikłania poszczepienne

Okazało się bowiem, co potwierdził sam pan premier, że w magazynach zalega 25 milionów dawek, a wedle podpisanych już umów Polska ma otrzymać jeszcze kolejne 67 milionów, za które będziemy musieli zapłacić 6 miliardów złotych… Jak w starym kawale o piekarni: - Są suche bułki? – Są. - To po co ście tyle napiekli?

Owa nadmiarowość to kolejny efekt opisywanej już na tych łamach (DP z 3 lutego 2022) skłonności rządu do nadmiernego entuzjazmu i podejmowania decyzji w stanie euforii, bez zwracania uwagi na skutki – a następnie ich odwoływanie (np. piątka dla zwierząt, Polski Ład) bądź nieskuteczne odkręcanie podpisanych już umów (pakiety unijnych reform klimatycznych). Swoją rolę odegrała też zapewne skłonność rządu PiS do poddawania się presji opozycyjnych intelektualistów i artystów. Bo skoro sama pani Janda (pamiętacie Państwo?) napaliła się swego czasu na szczepionki jak szczerbaty na suchary, to widocznie, zdaniem rządu, kupowanie ich na potęgę było w dobrym stylu…