Powódź błyskawiczna w gminie Myślenice. Głogoczów i Krzyszkowice zalane, ogromne straty. "Takiej wody nie było tu nigdy" [ZDJĘCIA]

Powódź błyskawiczna w gminie Myślenice

W sumie żywioł w mniejszym lub większym stopniu uszkodził 104 zabudowania, w tym domy i budynki gospodarcze.

Justyna Iskra z Krzyszkowic mówi, że tego co przeżyli w nocy nie da się opisać. Potok, a może raczej strumyk, który na co dzień da się przekroczyć jednym krokiem zamienił się w rzekę. Przepłynęła m.in. przez jej ogród.

- Mieliśmy wodę dookoła naszego domu. Wdarła się do garażu, kotłowni, spiżarni – mówi kobieta.

Jak dodaje, nie zdarzyło się to podczas żadnej z poprzednich powodzi, które pamięta. Słyszała za to, jak ktoś mówił, że potok już kiedyś wylał, ale było to na początku XX wieku.

W innych miejscach woda wdarła się do domów i sięgała tak wysoko, że ich mieszkańców trzeba było ewakuować.