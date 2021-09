Powódź błyskawiczna w Wieliczce. Dramat na ulicy Kościuszki. Mieszkańcy zawiadamiają prokuraturę

Stan potoku Krzyszkowickiego w rejonie ulicy Kościuszki przeraża. To, że na cieku będącym w zarządzie Wód Polskich nie robiono nic nie tylko od 5 sierpnia br., ale od lat, widać na pierwszy rzut oka. Woda nie ma płynąć, bo koryto „tonie w mule”. W potoku leżą tam powalone drzewa i konary oraz różnego rodzaju śmieci naniesione przez wodę 5 sierpnia. Z niegdysiejszych betonowych umocnień nie zostało już prawie nic.

Na tym nie koniec. Na skarpie od strony bloków przy ul. Kościuszki jest tak wyraźne pęknięcie, że masy ziemi mogą w każdej chwili wylądować w potoku. Właśnie do takiego zdarzenia doszło 5 sierpnia, dosłownie kilka metrów dalej, po drugiej stronie przepustu pod ulicą Krakowską. Osunięta skarpa zadziałała jak tama, pojawiła się tzw. cofka, co w wielkim stopniu przyczyniło się do podtopień w tej części Wieliczki.