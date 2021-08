Powrót Włodzimierza Jurasza. W ciemię bity: ucieczka z raju Włodzimierz Jurasz

Włodzimierz Jurasz archiwum

To, co dzieje się w ostatnich dniach w Kabulu, to nie tylko klęska militarna Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. To także ostateczny(?) krach pewnej koncepcji historiozoficznej, nazywanej niekiedy eksportem demokracji, a będącej wyrazem wiary w atrakcyjność i moc uniwersalnych wzorców cywilizacji zachodniej, które należy implementować zawsze i wszędzie, nawet w środowiskach kulturowych kierujących się zupełnie innymi systemami wartości.