Powstaje Myślenicki Teatr Musicalowy. Już wkrótce ruszają castingi

Także we wtorek (20 grudnia) w Myślenicach ruszą castingi, które potrwają do czwartku.

Teraz jest czas, aby wypełnić i wysłać formularz

Kto chce wziąć w castingu udział powinien wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.stowarzyszeniedamyrade.pl (w zakładce Myślenicki Teatr Musicalowy).

Pomysłodawcą i założycielem Myślenickiego Teatru Musicalowego jest Andrzej Starowicz ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” z siedzibą w Bęczarce.

To on wyreżyserował widowiska z okazji 680-lecia lokacji Myślenic, które w czerwcu tego roku zostało zaprezentowane szerokiej publiczności na myślenickim rynku. Na co dzień pracuje jako tancerz, choreograf i reżyser.

Jego Stowarzyszenie „Damy Radę” pozyskało środki z Narodowego Instytutu Wolności na realizację projektu Myślenicki Młodzieżowy Teatr Musicalowy, który będzie trwał rok i w ramach którego zostanie przygotowany premierowy spektakl „Showman”.