Pożar pod Krakowem. Ogień opanował budynek gospodarczy, w którym zginęło kilkadziesiąt zwierząt gospodarskich Barbara Ciryt

Groźny pożar wybuchł w budynku gospodarczym w Bolechowicach w gminie Zabierzów. Nim przyjechali strażacy w ogniu zginęło kilkadziesiąt kur i koza. Do akcji zaalarmowano pięć jednostek straży: jedna to PSP z Krakowa, a cztery to OSP gminy Zabierzów.