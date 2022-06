„Pożarowy” Dzień Dziecka w Koczanowie. Strażacka niespodzianka

Ku radości uczniów do podpalonej kupki siana druhowie przyjechali na sygnałach, w sile dwóch samochodów oraz quada i w pełni wyposażeni w sprzęt gaśniczy. Nic dziwnego, że ogień został błyskawicznie ugaszony.

Gdy już po „pożarze” została tylko tylko kupka mokrego popiołu, ze strażackim sprzętem mogli się zapoznać uczniowie. Zobaczyli jakie możliwości mają strażackie pompy i czy łatwo jest przy pomocy strumienia wody strącić pachołek. Zobaczyli w co wyposażony jest wóz bojowy oraz co zawiera apteczka medyczna. Każdy mógł ubrać strażacki strój, maskę powietrzną i plecak z butlą tlenową. Ochotnicy udawali też ofiary wypadków, dając się unieruchomić na noszach. Oczywiście każdy chętny mógł wejść do wozu strażackiego lub posiedzieć na quadzie. Nie mniejszą atrakcją niż strażackie pokazy były przywiezione przez gości darmowe lody.