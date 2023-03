Pożegnanie Ryszarda Niemca, niezapomnianego dziennikarza, redaktora, sportowca

Gdy przed kilku laty w krakowskim Klubie Dziennikarzy wyróżniony został za całokształt pracy złotą „Honorową Gruszką” w laudacji pół żartem kwestionowałem uzasadnienie tej nagrody, bo przecież laureat nigdy nie pracował. Znałem go od lat i wiedziałem, że jest jednym z nielicznych ludzi, którzy mogą powtórzyć za amerykańskim wynalazcą Thomasem Edisonem jego słynne słowa: „Nie przepracowałem w życiu ani jednego dnia. Wszystko co robiłem było przyjemnością.”

Redaktor był człowiekiem pióra i człowiekiem sportu, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był osobowością, wyjątkowym erudytą i gawędziarzem. W nadmiarze miał wszystko, co składa się na dziennikarski talent: lekkie pióro, poczucie humoru i ciekawość świata. Miał też talent do inspirowania ludzi, potrafił tworzyć klimat, w którym warto było wysoko stawiać sobie poprzeczkę.

Ryszard był dziennikarzem. Jest takie powiedzenie, że w zawodzie dziennikarza wszystko jest przyjemnością… z wyjątkiem pisania. Redaktor tego wyjątku nie uznawał, do ostatnich dni systematycznie pisał felietony, tocząc cały czas nierówny bój z chorobą. Nie musiał tak regularnie uprawiać felietonowych działek, pisał bo lubił, bo chciał mieć kontakt z czytelnikami. Walczył do końca.

Zbierał nagrody za felietony i reportaże, był dwukrotnym laureatem „Złotego Pióra”, ale najwyższy rodzaj uznania dla jego tekstów przypadkowo zasłyszałem na jubileuszowym spotkaniu koszykarzy. Podczas wspomnień, przy stoliku oldbojów ktoś kogoś zapytał: A pamiętasz felieton Ryśka w „Tempie”? I tu sypnął szczegółami. Nie było by w tym nic szczególnego, gdyby nie chodziło o felieton, który ukazał się w gazecie przed prawie 40 laty! Trudno o lepszą recenzję dziennikarskiej pracy, tym bardziej, że nie bez powodu utarło się przekonanie, że gazeta żyje jeden dzień.