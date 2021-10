Poznaliśmy Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej. Statuetka dla firmy Społeczna 21. Nagroda publiczności dla Charity Polska Zbigniew Bartuś

W klimatycznych wnętrzach Fortu Kopca Kościuszki w Krakowie ogłoszono w czwartek wieczorem laureatów w konkursie Małopolski Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Głowna statuetka MLPS 2021 trafiła do firmy Społeczna 21 Sp. z o.o. non-profit. Przedsiębiorstwo to zostało nagrodzone za tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, za inwestowanie w rozwój pracowników m.in. w zakresie aktywności społecznej i doskonalenia kompetencji zawodowych, za stałe poszukiwanie nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o potencjały i marzenia pracowników z Zespołem Downa. Po niezwykle zaciętej rywalizacji w plebiscycie internetowym tegoroczna Nagroda Publiczności trafiła do Charity Polska.