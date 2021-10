Praca zdalna i hybrydowa. Biura zmieniają się w miejsca twórczych spotkań, zacieśniania więzi i… relaksu. Bo tego oczekują pracownicy

- Czy pracownicy, którzy przez pandemię przeszli do pracy zdalnej, chcą wracać do biur?

- Z raportów, m.in. Konfederacji Lewiatan, wynika, że wielu chciałoby zachować możliwość pracy z domu. Podobnie wygląda to z perspektywy europejskiej: badanie Eurofoundu wskazuje, że w krajach Unii co piąty obywatel nie chce wracać do biura, a co trzeci chciałby pracować hybrydowo, czyli w praktyce z domu więcej niż jeden dzień w tygodniu. Mamy zatem do czynienia z kompletną zmianą nawyków i preferencji pracowników.



- Pracodawcy muszą się z tymi preferencjami liczyć?

- W naszej branży, a mówię tu o niezwykle dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze nowoczesnych usług biznesowych, firmy wskazują na znaczny niedobór talentów, więc… tak. Ich organizacja pracy zależy w coraz większym stopniu od tego, jak ludzie, na których nam zależy, o najlepszych kwalifikacjach, chcą pracować. Z badania opublikowanego przez Antal wraz Cushman & Wakefield wynika, że praca zdalna praca z domu cieszy się największą popularnością wśród pokolenia millenialsów, przede wszystkim tych urodzonych w latach 1984-94. To jest znaczący trend także wśród osób młodszych. Nie sposób nie brać go pod uwagę.