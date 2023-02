Praca zdalna i nowelizacja kodeksu pracy. Nowe przepisy regulują szereg kwestii, w tym... kontrolę trzeźwości

Od wybuchu pandemii minęły niespełna trzy lata. Ten czas w szczególności dla pracowników biurowych był okresem wielkich zmian, które obróciły rynek nie do poznania. Przez to, że praca zdalna - która jeszcze kilka lat temu stanowiła przywilej dla wybranych grup, dzisiaj stała się standardem, niezbędna okazała się nowelizacja w kodeksie pracy i regulacja pewnych kwestii związanych z tym jakie warunki musi spełnić pracownik, a jakie pracodawca.

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja w kodeksie pracy dotycząca pracy zdalnej?

Konieczne może okazać się wcześniejsze przygotowanie do zmian, gdyż niektóre elementy bez stopniowego wdrożenia mogą okazać się trudne do zrealizowania. Uchwalone przez sejm przepisy mają zastąpić przepisy dotyczące dotychczasowej telepracy, sama praca zdalna ma opierać się na porozumieniu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Okazuje się, że w obowiązku pracodawcy znajdzie się pokrycie kosztów Internetu czy prądu. Istotne jest, to, że zmiany dotyczące pracy zdalnej, wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, dając tym samym czas na dostosowanie się do nowych przepisów.