Praca zdalna w Krakowie. Tysiące pracowników zdjęło maseczki i wraca do biur. Ale wielu, choć wciąż brakuje przepisów, woli pracę hybrydową Zbigniew Bartuś

Część pracowników krakowskich centrów biznesu faktycznie przejawia zmęczenie pracą w domu, głównie z uwagi na brak warunków w domach, ale też z powodu deficytu spotkań z kolegami z firmy, wspólnych przerw, posiłków, wyjść na papierosa. W trybie zdalnym gorzej wypadają też burze mózgów w kluczowych sprawach oraz narady kreatywne i strategiczne. Okazuje się jednak, że większość pracowników krakowskich korpo chce mieć możliwość pracy zdalnej, np. dwa dni w tygodniu, przede wszystkim w domu. Na zdjęciach: biura Cisco. Andrzej Banaś Zobacz galerię (8 zdjęć)

Wiosenne przejście pandemii koronawirusa w tryb „coś podobnego do grypy” sprawiło, że większość osób pracujących w pomieszczeniach zamkniętych może wreszcie (legalnie) zdjąć maseczki. Kolejni pracodawcy ogłaszają kres ery wymuszonej pracy zdalnej – i zapraszają załogi do powrotu do biur. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie to – przynajmniej w sektorze prywatnym – powrót ograniczony. O ile bowiem 40 procent pracowników krakowskich centrów biznesu deklaruje zmęczenie, a nawet wyczerpanie pracą zdalną, to mniej więcej tyle samo przejawia chęć dalszego wykonywania zadań w sposób co najmniej hybrydowy, czyli częściowo (głównie) zdalnie, a częściowo w biurze. Pracodawcy muszą się do tych oczekiwań dostosować, bo branża się rozwija, a specjalistów dramatycznie brakuje i toczy się o nich ostra walka. Ów trend widać też wyraźnie w ofertach zatrudnienia publikowanych w czołowych serwisach rekrutacyjnych: już około połowy dotyczy pracy zdalnej lub hybrydowej z przewagą zdalnej. Równocześnie ta forma wykonywania zadań służbowych wciąż czeka na ustawowe regulacje.