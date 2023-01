Pracodawca z Myślenic kontra krwiodawcy. Kontrowersyjne reguły oddawania krwi

Honorowym krwiodawcom, oprócz posiłku regeneracyjnego i pierwszeństwa w kolejkach do lekarzy, przysługuje jeszcze m.in. wolne w pracy. Kiedyś był to jeden dzień, a od 2021 roku, w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, są to dwa dni: dzień, w którym oddaje się krew i następny.