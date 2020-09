Pracownicy nie zgłaszają, że mogą być zakażeni, bo stracą premię. „Nie u nas” – zapewniają sieci handlowe

To reakcja na nasz zeszłotygodniowy tekst o potencjalnym i groźnym nowym ognisku zakażeń koronawirusem. Na podstawie kilku niezależnych relacji naszych Czytelników napisaliśmy, że pracownicy krakowskich i małopolskich firm coraz częściej nie zgłaszają nikomu, w tym pracodawcy, że mogą być zakażeni koronawirusem. Jak tłumaczą, w razie przejścia na chorobowe lub kwarantannę mocno tracą finansowo, a wielu z nich i bez tego ma obniżone (z powodu kryzysu) pensje. Stosowane przez ich pracodawców systemy wynagradzania przewidują premie za stuprocentową obecność w pracy. Każda absencja, np. z powodu choroby, sprawia, że pracownik nie dostanie tej premii – a chodzi nawet o 15 proc. wynagrodzenia. Nakłada się na to kolejna strata: zasiłek chorobowy wynosi tylko 80 proc. normalnego wynagrodzenia.

- To jest postępowanie groźne nie tylko dla tych pracowników i ich kolegów, ale też dla całego społeczeństwa. Sądzę, że jesienią możemy mieć przez ukrywanie zakażeń mnóstwo nowych ognisk pandemii i ciężko będzie nad nią zapanować. Ale z drugiej strony – ja rozumiem tych wszystkich ludzi. W handlu opanowanym przez wielkie koncerny mamy do czynienia z wyzyskiem pracowników. Pracowników jest za mało, harują ponad miarę, a towarzyszą temu systemy motywacyjne premiujące frekwencję, czyli tak naprawdę każące tych, którzy musieli pójść na L-4 lub zaopiekować się dzieckiem. Można stracić nawet 15 proc. zarobku. W pandemii to jest, moim zdaniem, niemoralne i aspołeczne, chociaż legalne – dodał Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”.

Handlowa „S” zamierza wystosować do wszystkich pracodawców apel, by zrezygnowali ze stosowania „systemów premiujących frekwencję” – przynajmniej do czasu ustąpienia pandemii. - W przeciwnym razie pracownicy nie będą zgłaszali nikomu - ani pracodawcy, ani służbom medycznym, ani sanepidowi - objawów świadczących o tym, ze mogą być zakażeni. Zagraża to także samym pracodawcom, bo jak firma stanie się ogniskiem pandemii, to może zostać nawet czasowo zamknięta – podkreśla Alfred Bujara.