Pracownik zawini, jego szefa powieszą? Ziobro chce karać przedsiębiorców za przewiny podwładnych. Zarazem urzędnicy mają być bezkarni

Organizacje gospodarcze, w tym BCC, stanowczo sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. Wskazują, że nadrzędny (formalnie) cel ustawy, czyli zapobieganie przestępczości gospodarczej, może nie być osiągnięty. Z pewnością jednak będzie osiągnięty cel fiskalny – wpływ do budżetu państwa należności z tytułu nałożonych kar mogą wzrosnąć kosztem przedsiębiorców. W realiach, gdy większość firm walczy ze skutkami pandemii i stara się uchronić swe załogi przed zwolnieniami, może to być kolejny cios wymierzony uczciwym przedsiębiorcom, zwłaszcza że w przypadku większości przestępstw popełnionych przez pracowników pokrzywdzone są także, a często przede wszystkim, ich własne firmy. Chodzi tu nie tylko o szkody majątkowe, ale i wizerunkowe.

Podkreśla, że to bezpośredni sprawca przestępczego czynu powinien być skutecznie pociągnięty przez państwo do odpowiedzialności. Natomiast przedsiębiorca, niemający nic wspólnego z przestępczym procederem, nie powinien odpowiadać za eksces swojego pracownika czy współpracownika. Dodatkowo, w przeciwieństwie do państwa, przedsiębiorca nie ma zapewnionych stosownych narzędzi do walki z przestępczością.

- Przedsiębiorcy jak mało komu zależy, by nie dochodziło do przestępstw przy użyciu jego majątku. Zarazek jednak tak, jak nasze państwo nie jest w stanie zapobiec popełnieniu wszystkich przestępstw przez osoby je zamieszkujące, tak tym bardziej trudno od przedsiębiorcy wymagać, aby ten skutecznie zapobiegał przestępczości – mówi Radosław Plonka.

- Obowiązuje przecież szereg przepisów mających na celu zapobieganie inwigilacji pracowników, precyzyjnie określających to, czego pracodawca może domagać się od pracownika oraz w jakim zakresie może go kontrolować – wyjaśnia ekspert BCC.

Jak wskazuje Radosław Płonka, sejmowy projekt zawiera bardzo ogólne, wielce nieprecyzyjne przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności karnej, tj. działanie w celu przeciwdziałania COVID-19 (nie ma żadnego znaczenia, czy został osiągnięty jakikolwiek efekt w tym przeciwdziałaniu) oraz w interesie społecznym, co też powoduje, iż przepisy te będą mogły znaleźć zastosowanie do bardzo wielu stanów faktycznych, w tym takich, w których zwolnienie z odpowiedzialności karnej nie powinno mieć miejsca (jak np. zakup trefnych maseczek za publiczne pieniądze za mocno wygórowaną od szemranych dostawców).

Co bardzo istotne, w przypadku wejścia w życie zapisów ww. specustawy, znajdą one zastosowanie zarówno do czynów już popełnionych, jak i tych, które zostaną popełnione w przyszłości - w tym przypadku specustawa zadziała wstecz! Dodatkowo wzmacnia to podejrzenia ekspertów, że przepisy są forsowane po to, by konkretne, opisane w mediach, osoby publiczne, które podjęły w ostatnich miesiącach kontrowersyjne decyzje skutkujące wymiernymi stratami, uniknęły kary.