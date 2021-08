Prądniczanka Kraków zbiera pieniądze na usuwanie skutków powodzi na stadionie. Pomóc może każdy

Obiekt Prądniczanki został w ostatnich latach zmodernizowany (w lecie 2019 r. uroczyście oddano go do użytku), spełnia międzynarodowe standardy. Po opadach na boisku stała woda. Sztuczną murawę udało się doprowadzić do stanu używalności, po czwartkowej burzy piłkarze reprezentacji Polski w amp futbolu, którzy szykują się do mistrzostw Europy, mogli już tam trenować w piątek.

Dużym problemem jest jednak to, że woda dostała się do klubowego budynku przy boisku, dokonując sporych zniszczeń w pomieszczeniach, z których korzystają zawodnicy Prądniczanki.

„Woda zniszczyła nam boisko ale i pomieszczenia szatniowe, magazyny, sprzęt sportowy, meble... Zbieramy zatem pieniądze na odtworzenie naszego stanu. Szatniowe meble, sprzęt sportowy, ale i na usuwanie skutków powodzi. Muł i błoto zalega nasze pomieszczenia szatniowe, parking i magazyny...

Chcemy kupić potrzebny sprzęt do usuwania skutków tego zdarzenia, ale i zabezpieczyć się przed ewentualnościami powtórki. Potrzebujemy pompę spalinową, aby szybko wypompować wodę, meble, sprzęt sportowy. Chcemy wybudować specjalne grodzie, które w przypadku obfitych opadów zablokują dostęp wody do magazynów i pozostałych pomieszczeń. Musimy odtworzyć kostkę brukową na naszym parkingu oraz zakupić worki z piaskiem na wypadek powtórki sytuacji. Potrzeb mamy naprawdę sporo...” - zaznaczono w opisie zbiórki.