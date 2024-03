Prasówka 1.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mistrz świata Oskar Kwiatkowski na czele 10 Asów Małopolski. Trenerem Roku Tomasz Tułacz, Odkryciem Jakub Krzyżanowski [GALA PLEBISCYTU]”?

Prasówka 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mistrz świata Oskar Kwiatkowski na czele 10 Asów Małopolski. Trenerem Roku Tomasz Tułacz, Odkryciem Jakub Krzyżanowski [GALA PLEBISCYTU] W trzydziestej drugiej, wyjątkowej edycji 10 Asów Małopolski, zwycięzcą plebiscytu został mistrz świata w snowboardzie Oskar Kwiatkowski. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek 29 lutego w Krakowie, poznaliśmy także laureatów w trzech innych prestiżowych kategoriach. Odkryciem Roku został piłkarz Wisły Kraków Jakub Krzyżanowski, Trenerem Roku Tomasz Tułacz z Puszczy Niepołomice, a tytuł Asa Honorowego redakcja „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” przyznała Rudolfowi Rohaczkowi, trenerowi od dwudziestu lat prowadzącemu z sukcesami hokejową drużynę Comarch Cracovii. W trakcie uroczystości nagrodziliśmy także zawodniczki, zawodników i trenerów w plebiscycie Sportowiec Małopolski 2023.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [1.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [1.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

Prasówka 1.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [1.03.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [1.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Kraków. Wcisną wielkie osiedle i biurowce w sercu miasta. Między cmentarzem, Muzeum AK i Uniwersytetem Ekonomicznym "Echo Investment i Archicom zrealizują wielofunkcyjny projekt przy ulicy Wita Stwosza w krakowskiej dzielnicy Stare Miasto. W miejscu dawnych magazynów zaopatrzenia Twierdzy Kraków powstanie pięć czteropiętrowych budynków" - czytamy w komunikacie dewloperów. To teren tuż obok Muzeum Armii Krajowej, przy ruchliwej ulicy Wita Stwosza i na razie spokojniejszej Rakowickiej. Ten teren w ostatnich latach zabudowuje się na potęgę, a symbolem tego jest wielki kaskadowy apartamentowiec naprzeciw Dworca Głównego, który jest już na ukończeniu. Czy centrum Krakowa to wytrzyma i okoliczne ulice? Jak zwykle... "się zobaczy".

📢 Proszowice. Komitet KPR Razem jako pierwszy odkrywa powiatowe karty Jeszcze kilka dni pozostało komitetom wyborczym do rejestracji swoich list kandydatów. Niektóre z nich decydują się już jednak na odkrywanie kart. Lokalny komitet KPR Razem zamierza m. in. wystawić listy we wszystkich czterech okręgach do Rady Powiatu. 📢 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski z prokuratorskimi zarzutami. Sprawa dotyczy preferencyjnego traktowania jednej ze spółek Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków. Informację o tym jako pierwszy podał portal Wirtualna Polska. Sprawa ma dotyczyć m.in. preferencyjnego traktowania jednej ze spółek w Krakowie. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszała była wiceprezydent Krakowa Elżbieta K.

📢 Kultowe miejsce Krakowa znowu otwarte. Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę Prezentowym pakietem nazywa Maria Anna Potocka otwarcie Bunkra Sztuki. - Wyremontowany budynek to prezent dla turystów i mieszkańców: mamy galerię, a wystawa to prezent dla krakowskich muzeów – mówi. 29 lutego Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę po remoncie. To dar Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Fotografii i MOCAK-u. Ekspozycja „Daj mi wszystko” potrwa 1 września.

📢 Oto uczestniczy 6 sezonu "Sanatorium Miłości". W nowej edycji kultowego programu wystąpią mieszkańcy Krakowa Końcem ubiegłego roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej - już szóstej - edycji „Sanatorium miłości”. Bijący rekordy popularności program, za każdym razem przyciąga tłumy miłośników. Tym razem na ekranach będziemy mieli okazję oglądać między innymi miłosne zmagania mieszkańców Krakowa. Kto wystąpi w nowym sezonie "Sanatorium miłości"? Oto uczestnicy! Poznajcie ich! 📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024.

📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu. 📢 Anna Samek chce pokonać mężczyzn i zostać burmistrzem Nowego Brzeska Wśród kandydatów na stanowiska wójtów i burmistrzów w powiecie proszowickim pojawiła się pierwsza kobieta. Anna Samek z Rudna Dolnego zamierza ubiegać się o funkcję burmistrza Nowego Brzeska. W tym tygodniu ogłosiła to już oficjalnie.

📢 Kraków. Tajemnicze zaginięcie i śmierć 60-letniej kobiety. Syn zmarłej zaskoczony działaniami prokuratury Mimo, że od tragicznej śmierci 60-latki minęło już niemal 1,5 miesiąca prokuratura wciąż czeka na wyniki sekcji zwłok. Syn nieżyjącej kobiety nie kryje zaskoczenia tak długim oczekiwaniem na wyniki. - Podejrzewam, że śledztwo nie jest rzetelnie prowadzone - mówi Radosław Potok. 60-latka zaginęła 12 stycznia. Wieczorem rozpoczęto poszukiwania, w których brało udział 400 osób (w tym 360 policjantów), drony, psy tropiące, a mimo to kobietę znaleziono dopiero następnego dnia martwą na granicy miejscowości Kocmyrzów i Luborzyca. 📢 Kiedyś nadawano tu listy, dziś Pocztę Główną przejęła kultura Gmach Poczty Głównej w Krakowie, w oczekiwaniu na remont, po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla kultury. W najbliższych tygodniach gościć będzie tu audiowizualna wystawa Alka Janickiego i przyjaciół. „POSTMAN” to artystyczne podsumowanie dwóch lat wspierania Ukrainy przez artystę.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika na rajskiej wyspie. Tak muzyk urządził się nad oceanem. Tu mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Koalicja Obywatelska idzie do wyborów wspólnie z Nową Lewicą. Oto kandydaci do Rady Miasta. Na listach wiele znanych nazwisk Podczas spotkania prasowego, które zostało zorganizowane 29 lutego, w czwartek na Alei Róż w Nowej Hucie, Koalicja Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów do Rady Miasta Krakowa. - Lista, którą przedstawiamy jest to lista zwycięska. Jesteśmy przekonani o tym, że będziemy w każdym okręgu walczyć o trzy mandaty i że te wybory do rady miasta wygramy - podkreślał Aleksander Miszalski, kandydat na prezydenta Krakowa. W KO znalazło się miejsce dla Nowej Lewicy, choć na poziomie centralnym nie było porozumienia ws. utworzenia wspólnego komitetu wyborczego. 📢 Skoki narciarskie. W programie PŚ w Lahti są trzy konkursy. Kiedy i gdzie oglądać na żywo 1-3 marca 2024? Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Lahti. Program jest napięty, na skoczni Salpausselka rozegrane tam zostaną w dniach 1-3 marca 2024 roku trzy konkursy PŚ, w tym jeden zaległy (ze stycznia ze Szczyrku). Kiedy i gdzie oglądać skoki na żywo?

📢 Zakazany owoc odc. 423. Próba ukrycia dowodów. Streszczenie odcinka [08.03.24] Hilal obwinia między innymi Yildiz o śmierć Murata. Z kolei Yildiz chce ukryć obciążające ją dowody z firmy. Co z nimi zrobi? Przeczytaj poniższe streszczenie 423. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Zadymiony krakowski obwarzanek. Prawie 12 tysięcy kopciuchów czeka na wymianę. Zostały zaledwie 62 dni, by to zrobić Krakowski Alarm Smogowy podsumował liczbę funkcjonujących w gminach Metropolii Krakowskiej pozaklasowych pieców i kotłów na węgiel i drewno. Tych, które już od 1 maja będą nielegalne, zostało jeszcze 11 734. W ostatnim czasie tempo ich likwidacji znacząco spadło - z 2691 w roku 2022, do zaledwie 1767 w roku 2023. To wina osłabienia przepisów uchwały antysmogowej w województwie małopolskim. Jak podkreśla Krakowski Alarm Smogowy, do zakończenia wymiany “kopciuchów” w krakowskim obwarzanku zostały tylko 62 dni. Jeśli wymiana kopciuchów nie przyspieszy, ze smogiem w Krakowie i ościennych gminach będziemy się borykać jeszcze ponad 6 lat.

📢 Zakazany owoc odc. 418. Dwa lata później... Jak toczy się nowa akcja serialu? Streszczenie odcinka [01.03.24] W ostatnim odcinku doszło do wypadku. Akcja serialu przyspiesza i przeskakuje o dwa lata do przodu. Jak potoczyły się losy głównych bohaterów? Co dzieje się u Canera, Yildiz i Dogana? Przeczytaj streszczenie 418. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 29.02.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Stadion Wisły Kraków odleciał! Oprawa, race, dużo dymu. Tak kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” w meczu z Widzewem Łódź Kibice Wisły Kraków przygotowali się specjalnie na mecz z Widzewem Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. W środowy wieczór mieliśmy na trybunach stadionu przy ul. Reymonta prawdziwe piłkarskie święto. A na końcu, gdy Wisła strzeliła bramkę decydującą o awansie do półfinału stadion po prostu odleciał!

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się czesze w Krakowie 29.02.2024 Szukasz modnej fryzury na wiosnę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na wiosnę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 TOP 10 najtańszych działek budowlanych pod Krakowem na sprzedaż. Sprawdź gdzie kupić działkę pod Krakowem Zakup gotowego mieszkania czy też działki w centrum miasta może okazać się sporym kosztem. Dlatego wiele osób decyduje się na zakup działki budowalnej poza miastem. Im dalej od stolicy Małopolski, tym tańsze grunty można znaleźć w publikowanych ofertach. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 10 najtańszych ofert z okolic Krakowa. 📢 Tak na co dzień mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Oto dom popularnej pary seniorów Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2024 robi karierę w internecie. Małopolanka wzięła udział w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami!

📢 Pożar w archiwum miejskim w Krakowie. Po trzech latach rusza pierwszy proces. Na ławie oskarżonych jedna osoba W poniedziałek 4 lutego przed krakowskim sądem ma rozpocząć się proces w sprawie pożaru archiwum w Krakowie. Przed sądem stanie Andrzej H. rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej, który oskarżony jest za poświadczenie nieprawdy i używanie dokumentów poświadczających nieprawdę. Śledztwo w sprawie pożaru trwa dalej.

📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Kraków. Kultowy bar mleczny przy ul. Królewskiej do zamknięcia. W Żaku już nie zjemy domowego obiadu Tanio, smacznie i domowo - na takie obiady i śniadania przez lata mogli liczyć klienci baru mlecznego Żak przy ul. Królewskiej w Krakowie. Pracownicy kultowej już gastronomii niedawno dostali informację, że po raz ostatni wydadzą obiady 29 lutego. - Zabiła nas nierentowność - mówi nam przez telefon jedna z pracownic baru.

📢 Sezon narciarski na Podhalu na finiszu. Stacje narciarskie zamykają się. Brak śniegu Ocieplenie dobija stacje narciarskie. Sezon na szusowanie kończy się wcześniej niż kiedykolwiek. Już kilka stacji narciarskich na Podhalu się zamknęło, kolejne zatrzymają wyciągi w najbliższych dniach.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać! 📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 29.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Remonty i korki w Krakowie. Salwator otwarty, Żmujdzka prawie gotowa, ale mamy wysyp zmian i utrudnień Zakończono prace na tarczy skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Królowej Jadwigi i Księcia Józefa. W związku z tym od 29 lutego, wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji autobusowej – będą one dotyczyć linii nr 100, 101 i 192. W piątek z kolei otwarta zostanie ulica Żmujdzka, na której budowany był skręt w al. 29 Listopada. Równocześnie wyłączony zostanie ruch tramwajowy na al. Pokoju z powodu remontu pętli Dąbie. Do tego dochodzi duża liczba rozkręcających się wiosennych remontów. Zmiany dotkną m.in. Bieżanowską, Nowohucką, utrudnienia spowoduje też weekendowy bieg.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 29.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Szalony mecz Wisły Kraków z Widzewem Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. Gol w dogrywce i awans "Białej Gwiazdy"! Co to był za mecz! Co to była za atmosfera! Kapitalne widowisko przy ul. Reymonta stworzyły zespoły Wisły Kraków i Widzewa Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. Przy ogłuszającym dopingu blisko 27 tysięcy widzów awans po dogrywce wywalczyła „Biała Gwiazda”, która wygrała 2:1, strzelając decydującego gola na minutę przed końcem dodatkowego czasu gry. W półfinale krakowianie mogą trafić na Pogoń Szczecin, Jagiellonię Białystok lub Piasta Gliwice.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz Widzewem Łódź Po emocjonującym meczu, pełnym zwrotów akcji Wisła Kraków pokonała Widzew Łódź 2:1 i zameldowała się w półfinale Pucharu Polski. Oceniamy wiślaków za to spotkanie. 📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku. 📢 Kraków sprzedał auta, które zholowano z ulic miasta. Było sporo chętnych i ostre podbijanie cen Na przykład taka Kia Ceed wyceniania na 1,9 tys. zł poszła za ponad 8 tys. zł. Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozstrzygnął przetarg na sprzedaż pojazdów, które przepadły na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. To 22 samochody, które zostały zholowane z krakowskich ulic. Nie miały właścicieli, stanowiły zagrożenie, łamały przepisy o ruchu drogowym. Wśród nich były - perełki jak strażacki żuk, amerykański SUV Cadillac czy sportowe Coupé BMW. Złożono aż 275 ofert! O Fiata Punto walczyło 20 chętnych - cena z 4,2 tys. zł poszybowała do ponad 7 tys. Wysłużony FSO Lublin wart był 1500 zł, a sprzedano go za ponad 10 tys.! Za ile poszedł Cadillac czy BMW? Sprawdźcie!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 322. Mauro szantażuje szefa. Streszczenie odcinka [05.03.2024] Mauro, mimo bycia policjantem, postanawia zaszantażować swojego szefa. Co będzie chciał w ten sposób uzyskać? Z kim zaprzyjaźni się Teresa? Już teraz przeczytaj streszczenie 322. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kraków. Rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 54 przy ulicy Tynieckiej Ruszyły prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 54 przy ulicy Tynieckiej. W ramach inwestycji powstaną nowe sale lekcyjne, nowe pomieszczenia dla biblioteki, świetlicy i jadalni, a także przedszkole. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana do końca III kwartału 2027 roku. Całkowity koszt budowy - bez zakupu wyposażenia - wyniesie ok. 65,4 mln złotych. 📢 "Schron przeciwczasowy". Słynna powieść na deskach Starego Teatru Pytania o pamięć, jej działanie, przerażenie wywołane utratą czy nostalgia. - Czym może być użycie przeszłości i nostalgii jako narzędzia politycznej manipulacji i tworzenia świata na sprawdzony wzór z przeszłości, który dla zwykłych zjadaczy chleba okazuje się najgorszym wyborem? - zastanawia się Marcin Wierzchowski w swoim spektaklu "Schron przeciwczasowy". Premiera na Scenie Kameralnej Starego Teatru 1 marca.

📢 Skoki na żywo: Puchar Świata w Lahti. Kwalifikacje i trzy konkursy PŚ w Finlandii 1-3 marca 2024. Jakie dzisiaj wyniki Polaków? W PŚ w Lahti skoki na żywo będą przez trzy dni - od 1 do 3 marca 2024 roku. Na skoczni Salapusselka zaplanowane zostały aż trzy konkursy: dwa indywidualne (w tym zaległy) i jeden drużynowy. Jakie są dzisiaj wyniki Polaków w Pucharze Świata? Sprawdź relację live, skok po skoku. 📢 Gmina Kozłów. Rozpoczął się remont drogi powiatowej. Koniec już w kwietniu? W poniedziałek rozpoczęły się prace remontowe na liczącym blisko trzy kilometry odcinku drogi powiatowej w Kępiu i Przysiece. Plan zakłada, że roboty potrwają do sierpnia, ale dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Krzysztof Szarek liczy, że uda się je zakończyć wcześniej.

📢 Nowa dyrektor TVP Kraków Ewa Godlewska-Jeneralska o zmianach w programie informacyjnym "Kronika": "Czas odbudować zaufanie i wiarygodność" Podczas zorganizowanego w środę, 28 lutego, śniadania prasowego w siedzibie krakowskiej Telewizji Polskiej, nowa dyrektor TVP Kraków - Ewa Godlewska-Jeneralska zapewniała: - Nie przyszłam po to, żeby politycznie przestawić wajchę w drugą stronę. Jednocześnie zadeklarowała, że najważniejszym wyzwaniem jej zespołu będzie odbudowa wiarygodności i zaufania widzów. Ewa Godlewska-Jeneralska zapowiedziała również zmiany w programie informacyjnym "Kronika". Podała też nazwiska nowych prezenterów. 📢 Kto kandydatem PSL na prezydenta Krakowa? Jest decyzja Ostatnią zagadką dotyczącą wyborów na prezydenta Krakowa jest to, jaką decyzję podejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Niedługo zostanie ogłoszone oficjalne stanowisko w tej sprawie. Z naszych ustaleń wynika, że PSL nie wystawi swojego kandydata i nie poprze reprezentanta Polski 2050 Szymona Hołowni. Ludowcy poprą innego z pretendentów.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Ryanair chce podbić małopolskie niebo. W letnim rozkładzie Małopolanie mogą wybierać spośród aż 83 kierunków Dubrownik, Faro, Olbia i Triest – to cztery nowe kierunki, które w letniej siatce połączeń Kraków Aiport, dołączą do już obecnych 79. W ten sposób Małopolanie, tylko z Ryanairem, będą mogli wybrać się w 83 miejsca świata. Rozrośnie się również baza irlandzkiego przewoźnika w Kraków Airport – do 11 samolotów. To oznacza dodatkowe 200 mln dolarów inwestycji oraz kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Zapowiada się więc rekordowy rok nie tylko dla Ryanaira, ale także dla krakowskiego lotniska, które zamierza w 2024 roku przebić magiczną granicę 10 mln obsłużonych pasażerów.

📢 Biórków Mały. Kandydat na sołtysa domaga się unieważnienia wyborów Dariusz Luty, kandydat na sołtysa Biórkowa Małego w gminie Koniusza uważa, że podczas głosownia na zebraniu wiejskim doszło do licznych nieprawidłowości. Z tego powodu domaga się unieważnienia wyników wyborów i ich powtórzenia. Wójt gminy z kolei jest zdania, że wszystko odbyło się prawidłowo. Zapowiada, że sprawą zajmą się radni na spotkaniu komisji skarg i petycji, które odbędzie się za dwa tygodnie. 📢 Kraków. Gdy dom jednorodzinny staje się... blokiem. Łukasz Gibała pokazuję przykład patodeweloperki z mikrokawalerkami Przy ulicy Młodzieży 9A, na działce, na której zgodnie z planem zagospodarowania nie może być zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinny dom jest właśnie przekształcany w blok z 16 mikromieszkaniami. – Ta sprawa jest oburzająca, wszystko wskazuje na to, że prace są prowadzone bez jakichkolwiek pozwoleń – komentuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa i zapowiada interwencję. Urzędnicy miejscy już odpowiadają nam, że żadnego pozwolenia na budowę nie wydawali, a sprawą zajął się już nadzór budowlany.

📢 Wielki horoskop wiosenny 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 28.02.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia. 📢 Tak mieszkają Friz i Wersow w swoim podkrakowskim domu! Zobaczcie zdjęcia wnętrz 28.02.2024 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Tych lekarzy najbardziej brakuje w szpitalach w Krakowie. Trend widać już na studiach Medycyna ratunkowa, psychiatria dziecięca, radiologia, anestezjologia, kardiologia i specjalizacje zabiegowe - tych specjalizacji najbardziej brakuje w krakowskich szpitalach. Brakuje również onkologów. Za to przyszli studenci Wydziału Lekarskiego coraz bardziej zabiegają o możliwość studiowania na kierunku lekarsko-dentystycznym. Według danych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ubiegłym roku na 60 dostępnych miejsc na tym kierunku wpłynęło 851 zgłoszeń, czyli o jedno miejsce ubiegało się ponad 14 osób. Z kolei bardzo mało chętnych było na studiowanie kierunku lekarskiego w trybie niestacjonarnym, dlatego w rekrutacji na rok 2024/2025 nie będzie prowadzony nabór na ten kierunek. Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Rady Lekarskiej, na dzień 31.12.2023 r. w Małopolsce było ok 14,6 tys. lekarzy i ok. 3,9 tys. lek. dentystów wykonujących zawód.

📢 Maków. Posypała się nawierzchnia drogi wojewódzkiej między Miechowem a Wolbromiem Kierowcy alarmują, że po zimie droga wojewódzka nr 783 między Miechowem a Wolbromiem przedstawia opłakany stan. Nawierzchnia jest pełna dziur, na których samochody muszą mocno zwalniać. Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że już został ogłoszony przetarg na wymianę nawierzchni najbardziej zniszczonego odcinka w Makowie i Witowicach. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Wybory samorządowe 2024. Szymon Hołownia wsparł w Krakowie w kampanii prezydenckiej Rafała Komarewicza. Padło sporo obietnic Rafał Komarewicz, kandydat na prezydenta Krakowa Polski 2050, spotkał się we wtorkowy wieczór (27 lutego) z mieszkańcami w krakowskiej hali Hutnika. Gościem specjalnym wieczoru był Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, przewodniczący Polski 2050. Wyborcze wydarzenie zorganizowane w Nowej Hucie było masowe. Na spotkanie przybyło co najmniej 400 osób; zainteresowanie było tak duże, że musiano dostawiać dodatkowe krzesła. 📢 Utalentowany 12-letni saksofonista ma szansę koncertować w nowojorskiej Carnegie Hall. Trwa zbiórka na wyjazd Igora do USA 12-letni Igor Chyrc, mieszkaniec podkrakowskich Niepołomic, uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Karłowicza w Krakowie, ma wielki talent muzyczny. Gry na saksofonie uczy się zaledwie od 2,5 roku, a jest laureatem 35 konkursów, czyli wszystkich, w których brał do tej pory udział. Największe osiągnięcie młodziutkiego saksofonisty, to pierwsza nagroda w konkursie American Protégé International Woodwinds and Brass Competition 2023. Właśnie z tym sukcesem 12-latka jest związana zbiórka na zrzutce.pl

📢 Proszowice. Powiat i trzy gminy wyremontują drogi Niemal dziewięć kilometrów dróg zostanie przebudowanych i wyremontowanych w powiecie proszowickim dzięki środkom Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy z samorządami na finansowanie tych zadań kwotą 7,6 mln złotych podpisał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. 📢 Najlepsze sałatki z jajkami na Wielkanoc. Idealne do chleba lub ziemniaków. Wybieraj spośród 5 sprawdzonych przystawek Wielkanoc nieodłącznie wiąże się z domowymi sałatkami z użyciem jajek. Jednak trzeba podjąć decyzję, jakie przekąski najbardziej przypadną do gustu domownikom i gościom. Zebraliśmy 5 niezawodnych sałatek z jajkami, które uświetnią śniadanie wielkanocne.

📢 Masowe zwolnienia w globalnej firmie w Krakowie. Redukcja zatrudnienia może objąć kolejnych ok. 150 pracowników Do masowych zwolnień pracowników firmy technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie doszło w ubiegłym tygodniu (19 lutego). Pracę straciło wtedy ponad 200 osób, a dane z Grodzkiego Urzędu Pracy wskazują, że to nie koniec wypowiedzeń dla osób zatrudnionych w krakowskim oddziale firmy, zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami w motoryzacji. Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zapowiada kontrolę w spółce Aptiv.

📢 Kraków oferuje mieszkania do wynajęcia. Właśnie można je oglądać. Wszystkie wymagają remontu Mieszczą się w budynkach przy ul. Długiej, Parkowej, Płaszowskiej czy Zakopiańskiej. Najmniejsze ma 22, a największe 72 metry kwadratowe. To mieszkania, które można wynająć w efekcie najnowszego przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Oferowane lokale można oglądać w określonych terminach jeszcze w lutym oraz na początku marca. Uwaga: potencjalni najemcy muszą się liczyć z koniecznością przeprowadzenia niemałych remontów. 📢 Nowy bilet MPK w Krakowie. Zapłacimy za przejechane kilometry, a dlaczego nie za przystanki? Urzędnicy przygotowali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia nowego rodzaju biletu na podróże krakowskimi tramwajami i autobusami. Opłata ma być naliczana za przejechane kilometry. Propozycja spowodowała burzliwą dyskusję wśród mieszkańców. Wielu z nich przekonuje, że powinno się płacić, ale za przejechane przystanki. Oczekiwali też niższych stawek za krótkie podróże, a tak nie jest, bowiem najtańszy koszt przejazdu to nadal 4 zł. W magistracie uważają jednak, że przedstawiono optymalne rozwiązania.

📢 Tłumy żegnały Annę Grygiel-Huryn. To był pierwszy od 28 lat pogrzeb na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu Na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu w niedzielę, 25 lutego, pochowana została Anna Grygiel-Huryn, przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu na okręg małopolski, Honorowa Ambasadorka Sądeckiego Sztetla, ostatnia mieszkanka Nowego Sącza ocalała z Holokaustu. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyły tłumy.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek… 📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Niezwykłe widowisko na ulicach Krzeszowic - "Parada Kapeluszy". Setki dzieci z cudami na głowach Krzeszowicka Szkoła Podstawowa nr 2 zafundowała mieszkańcom miasta niecodzienne widowisko, a swoim uczniom fantastyczną zabawę. Placówka zorganizowała "Paradę Kapeluszy", w której uczestniczyło około 400 uczniów, a z rodzicami uczestników parady było znacznie więcej.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

